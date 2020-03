Turismo in crisi anche sulle colline dell'Unesco: tavolo tecnico per studiare iniziative di rilancio

L’emergenza sanitaria straordinaria, che anche il nostro territorio sta affrontando a causa della diffusione del Covid19, sta mettendo a dura prova il comparto turistico-ricettivo e i suoi operatori.

Servono nuove strategie d’intervento e per questo l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero ha deciso di convocare, periodicamente, un ‘ tavolo tecnico di monitoraggio’ che riunisce i principali referenti del settore , per affrontare la situazione, attivando non solo un monitoraggio efficace sull’evoluzione di quanto sta avvenendo, ma anche per avviare nuovi progetti utili a contrastare questa fase transitoria di crisi.

Intanto, in queste ultime settimane, dopo aver recepito e adottato le direttive nazionali e regionali, L’Ente continua a mantenere un contatto costante con la Regione Piemonte e l’Agenzia nazionale del turismo (Enit), per affrontare la situazione straordinaria, nella tutela di turisti e i lavoratori. Oltre al monitoraggio del fenomeno, l’Ente non solo continua a garantire servizi, ma sta predisponendo misure straordinarie al vaglio del nuovo tavolo. Tra queste, l’incremento di investimenti in iniziative e attività promozionali alternative e complementari a quelle che, per gli attuali limiti imposti dal virus, non consentono spostamenti. Si tratta in prevalenza di nuovi servizi di comunicazione on line, off line e su riviste di settore e la predisposizione di altri piani in via di definizione.