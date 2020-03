Un commissario straordinario per le infrastrutture della Granda? "Italia Viva indica Borgna... ma glielo comunichi"

"Fa piacere vedere come un importante esponente cuneese di Italia Viva, partito che sostiene l'attuale sindaco di Cuneo e presidente provinciale Borgna, si schieri con il centrodestra riguardo la necessità, ineludibile, di avere un commissario straordinario per risolvere i cronici problemi infrastrutturali della nostra provincia. Tuttavia, ci tengo a ricordare ai membri locali di Italia Viva come la mia proposta in consiglio comunale di attivarsi a tale scopo sia stata totalmente cassata, sia dalla maggioranza consiliare che da Borgna stesso, con la motivazione che "sarebbe una abdicazione della politica".

Inizia così la lettera inviata oggi, giovedì 5 marzo, alla nostra redazione dalla consigliera comunale cuneese Laura Menardi (Grande Cuneo) come risposta a quella inviata negli scorsi giorni da parte di Flavio Martino di Italia Viva.

Oggetto delle due lettere - e di un ordine del giorno presentato dalla stessa Menardi e discusso nel corso del consiglio comunale di febbraio - la richiesta di nominare un commissario straordinario per risolvere i (diversi) scenari aperti legati alle infrastrutture della nostra provincia. Una proposta che corre sulla scia, per esempio, di Genova e del cantiere per la ricostruzione del ponte Morandi.

L'ordine del giorno, in sede di consiglio, è stato però rifiutato. A schierarsi apertamente e con forza contro la proposta sono stati il sindaco Federico Borgna e l'assessore Mauro Mantelli, che l'hanno indicata come una grave "abdicazione della politica dal proprio ruolo". Ma, appunto, Italia Viva si è recentemente detta d'accordo con l'idea e ha anche proposto lo stesso Borgna per il ruolo.

"Come mai Italia Viva non si accorge di questo palese comportamento da parte di chi (in primis il sindaco) dovrebbe invece ascoltare la voce dei cittadini che da tempo chiedono risposte sul tema infrastrutture che non arrivano? - scrive Menardi nella sua lettera - Perché tutti quanti, ad esclusione del centrodestra, si sono coalizzati contro questa logica proposta solo perché era una idea non venuta in mente alla maggioranza? Come è possibile continuare nel giochino del "siamo tutti uniti su temi come le infrastrutture" quando si bocciano senza pietà proposte costruttive ( e senza alcuna polemica) di una certa parte della minoranza consiliare?"