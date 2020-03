Bra, all’IPS “Velso Mucci” attivato un sistema di didattica digitale per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

Un momento di difficoltà collettivo che vede in primo piano il comparto scolastico unito ed organizzato più che mai. Anche in questa situazione l’Istituto “Velso Mucci” di Bra, si è adoperato per fronteggiare l’emergenza Covid-19: la scuola è aperta per essere più vicina alle famiglie e in contatto con gli studenti per colmare il vuoto epocale e garantire la continuità didattica.

È stato attivato un efficiente sistema di didattica digitale nel quale possono essere inseriti materiali scolastici, video, valutazioni e lezioni in diretta. Certo un nuovo sistema di fare scuola e mantenere viva la preziosa formazione per ogni grado di istruzione anche da casa. Un modo per far comprendere in ogni istante che la cultura può essere trasmessa anche da casa con la virtualità che ormai ci circonda, e che, soprattutto in momenti d’emergenza e imbarazzo come questo, si può fare “comunità scolastica”: solo la cultura può salvarci.

Il bello del sapere deve emergere e trionfare durante i momenti di crisi, come già Boccaccio lo trasmise con la raccolta del “Decameron”. Famiglie, studenti e professori uniti più che mai per assicurare la continuità di un percorso che comunque porterà i suoi frutti.