Mondovì e il Monregalese in lutto: addio al 31enne Jean François Torelli

Mondovì e l'intero Monregalese stanno vivendo ore di commozione e di profondo cordoglio per la prematura scomparsa del 30enne (avrebbe compiuto 31 anni il prossimo 21 marzo) Jean François Torelli, vittima di un grave incidente automobilistico verificatosi lunedì 2 marzo a Villanova Mondovì, lungo la strada provinciale 37 in direzione Gosi di Pianvignale.

Le sue condizioni erano parse da subito serie e purtroppo per il ragazzo, che ha lottato per la vita per più di 48 ore, non c'è stato nulla da fare.

Innamorato della montagna in tutte le sue sfaccettature stagionali, in passato aveva frequentato l'istituto alberghiero "Giolitti-Bellisario" di Mondovì, che, per bocca del dirigente scolastico Donatella Garello, ha voluto salutarlo così: "Dopo due giorni di lotta, a seguito di grave incidente, oggi è se n'è andato Jean François Torelli, 31 anni ancora da compiere, nostro ex allievo - ha scritto la preside su Facebook -. Io non lo conoscevo bene, se non per alcune volte in cui l'avevo incrociato e ringraziato quando, con generosità, con il trattorino spalaneve della ditta per cui lavorava, ci ha sgomberato il cortile interno della scuola dalla neve. Era un ragazzo sportivo, simpatico, affabile, con un cuore d'oro: così lo descrivono tutti. Sono profondamente rattristata. Che il suo ricordo continui a ispirare in noi la generosa disponibilità che lo contraddistingueva".

Gli ha fatto eco uno dei suoi ex professori, Rudy Mamino: "Eri un alunno speciale, un ragazzo instancabile, un uomo con un cuore grande grande. Ricorderò i tuoi sorrisi e il tuo 'ciao, prof' con il quale mi salutavi tutte le volte che ti incontravo. Ti porterò nel cuore. Un abbraccio ai tuoi genitori".

Sul profilo social del giovane, intanto, stanno comparendo moltissimi messaggi da parte di amici e conoscenti, increduli e senza parole di fronte a un lutto tanto improvviso quanto ingiusto.

Non è stata ancora resa nota, al momento, la data delle esequie.