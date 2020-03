Picchetto d’onore delle Fiamme Gialle per l’addio all’appuntato scelto Michele Gariuolo

“Nec recisa recedit” è il motto della Guardia di Finanza e Michele Gariuolo, fedele al giuramento di servire la Repubblica lo è stato fino all’ultimo, fino alla mattina di martedì 3 marzo, quando, all’età di 54 anni, si è dovuto arrendere ad una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Originario di Stigliano (Matera), Michele Gariuolo era nato il 16 settembre 1965 e nel 1987 era entrato a far parte della Guardia di Finanza. Dopo aver frequentato il corso di istruzione a Mondovì e aver lavorato a Roma, Bari e Lanzo Torinese, dal settembre 1999 prestava servizio alla caserma Trevisan di Bra, dapprima alla Compagnia e poi al Gruppo.

Ad accogliere il feretro, avvolto nel tricolore e portato a spalla dai colleghi, c’erano i vertici delle Fiamme Gialle piemontesi con il Comandante regionale, generale di Divisione Giuseppe Grassi , il comandante provinciale di Cuneo, colonnello Luca Albertario , il comandante del Gruppo di B ra, m aggiore Diego Tatulli , che si sono stretti attorno alla famiglia straziata dal dolore. Presente anche il comandante della locale Stazione dei Carabinieri, maresciallo maggiore Angelo Montuori , oltre all’immancabile vessillo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, scortato da una numerosa quota di militari in pensione.

In chiesa, il cappellano militare don Gianfranco Pilotto , che ha celebrato la liturgia coadiuvato dal parroco don Piero Fissore , ha ricordato il militare, partendo dalla sua dedizione e la sua fedeltà alla Divisa e al senso del dovere, che accomuna ogni finanziere: “ Michele ci ha dato il meglio in esempio e testimonianza. Il suo ricordo deve essere gioioso ed uno stimolo ad andare avanti nell’obbedienza silenziosa alla Patria ”.

Poi ha parlato direttamente ai familiari: “ Potete contare su di noi, ci saremo sempre”. Dopo la Comunione, per l’appuntato scelto qualifica speciale Michele Gariuolo, è stata recitata la preghiera del Finanziere, resa ancora più solenne dalla presenza di una coppia di militari schierati in alta uniforme in punta al presbiterio.