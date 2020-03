Per cause in via di accertamento un trattore si è ribaltato a Roccavione. Nell'incidente è rimasta ferita una donna di 43, con la gamba sotto il mezzo.

Il fatto si è verificato intorno alle 15 di oggi, giovedì 5 marzo, in via Tetto Cressi. La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Croce di Cuneo.

Sul posto l'ambulanza dell'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco di Cuneo.