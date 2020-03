Arriva una perturbazione in serata con pioggia e nevicate a quote basse

Analizziamo questo nuovo episodio perturbato l’innovativa piattaforma meteogreen sviluppata per il progetto Alcotra e disponibile sul sito del Parco Fluviale di Cuneo

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

La perturbazione porterà piogge e nevicate a quote basse , con vento sul settore costiero del ponente.

Nell’immagine sotto la distribuzione delle precipitazioni per la serata , con buoni accumuli previsti su savonese ed entroterra, settore confinale rilievi sopra Limone Piemonte e neve che in prima serata farà la comparsa sulla pianura cuneese, con accumuli non rilevanti. Sul torinese qualche fiocco sino a 700 m.

Una domanda che nasce spontanea tra i lettori è: “ Resisterà la neve caduta?”

La risposta ce la fornisce sempre la fotografia della neve al suolo prevista per la giornata di domenica con ancora buoni accumuli sulle Alpi, merito delle basse temperature minime notturne.

Finalmente un meteo più in linea con un canone stagionale, con cieli nuovamente poco nuvolosi da domani ma termometro più vicino ai valori climatici stagionali, anche se saranno possibili locali gelate sugli altipiani o sulle pianure meno esposte a soleggiamento.

Più mite e ventoso al mare

Molto importante per agricoltura ed invasi alpini, questa neve stagionale a rimpinguare le mancate precipitazioni invernali.

Redazione Datameteo

https://www.datameteo.com

https://pro.datameteo.com/parco-fluviale-gesso-stura/?lat=44.3983&lon=7.5456