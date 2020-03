Divise da lavoro Cast Bolzonella: la vera qualità italiana

Funzionalità, comfort e valorizzazione della corporate image. Sono questi i requisiti fondamentali dell’abbigliamento da lavoro, che nell’offerta di Cast Bolzonella si combinano alla qualità distintiva del Made in Italy. Il risultato? Abiti da lavoro e divise professionali con uno stile unico.

Vestiti da lavoro Made in Italy con spedizione in tutto il mondo

Attiva nel settore dell’abbigliamento da lavoro dal 1970, Cast Bolzonella è produttore e rivenditore di abiti da lavoro e divise professionali all'ingrosso. Si distingue dai comuni fornitori di abiti da lavoro per qualità e lo stile italiano, per l’interazione diretta con il cliente e l’eccellente rapporto qualità-prezzo.

Unendo creatività, esperienza e professionalità, Cast Bolzonella esporta da decenni l’Italian Style nei cinque continenti e ha già servito oltre 10mila aziende. Spedisce in tutto il mondo, affidandosi solo alle migliori società di corriere espresso. Per agevolare il cliente nella gestione dell’abbigliamento da lavoro, fornisce inoltre servizi di coordinamento del magazzino e riassortimento, con confezioni dipendente consegnate direttamente presso le sedi di pertinenza.

Dispone di quattro sedi, tre in Italia ( abbigliamento da lavoro Milano , Torino e Padova) e una in Svizzera (Lugano). Dalla sede operativa il personale specializzato nel settore dell’abbigliamento da lavoro cura l’intero processo produttivo e si rapporta direttamente con il cliente. Cast Bolzonella ha infatti scelto di non lavorare con intermediari e rivenditori, al fine di garantire ai propri clienti la serietà e la professionalità che meritano.

L’acquirente è supportato in ogni fase dell’acquisto, beneficiando della consulenza di operatori professionali ed altamente preparati.

Abiti da lavoro per aziende, negozio e ufficio personalizzati al 100%

L’obiettivo di Cast Bolzonella è “dimostrare che l'alta qualità del vestito italiano è alla portata di tutti”. Convinzione che si riflette nelle caratteristiche dell’offerta, contraddistinta da qualità e stile tipici del Made in Italy. Propone articoli ricercati e alla moda, realizzati con tessuti innovativi e capi sempre curati nei minimi dettagli.

Nel catalogo figurano pantaloni, giacche, camicie, camici, gilet, intimo termico, giubbini, divise da lavoro per negozi e ho.re.ca., divise eleganti per ufficio. Presenti anche capi certificati ad alta visibilità, antimpigliamento, antiacido, antistatici, ESD, ignifughi, antifreddo, abbigliamento alimentare e sanitario.

L’ufficio stile di Cast Bolzonella progetta abiti da lavoro creati in base alle indicazioni ed esigenze del cliente e propone numerose soluzioni per la brandizzazione dei capi con loghi e scritte: serigrafie, stampe, etichette, patch, lavorazioni a laser e ricamo sono alcune delle opzioni di personalizzazione.