Export e promozione internazionale del Made In Italy: Alibaba.com e webidoo a sostegno delle Imprese italiane

Approcciare i mercati esteri, promuovere l’export e le eccellenze del “Made in Italy” su scala globale, sfruttando le opportunità del digitale.

E’ la missione che si sono dati il portale Alibaba.com , piattaforma B2B del Gruppo Alibaba, e webidoo, azienda italiana specializzata in Digital Transformation e Digital Marketing, con un accordo a favore della digitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole medie aziende italiane esportatrici.

“Webidoo connetterà le PMI italiane alle vaste opportunità di business e crescita offerte dal marketplace B2B Alibaba.com , proponendo e gestendo la loro presenza a livello internazionale”, spiega Alessandro Carta, Direttore Area Territoriale del Nord Italia di webidoo, “webidoo offrirà ai propri clienti una vetrina su Alibaba.com , che conta oltre 18 milioni di buyers attivi in oltre 190 paesi e regioni. Il valore aggiunto di webidoo sarà quello di curare a 360 gradi la presenza sul marketplace di Alibaba, dall’affiliazione alla gestione dei prodotti, dalla gestione delle campagne marketing fino al supporto commerciale e della customer care e service, con un export manager dedicato sui mercati internazionali”.

“L’Italia è terra di eccellenze uniche, ideali per soddisfare la richiesta di qualità Made In Italy sui mercati internazionali”, spiega Riccardo Marvaldi, Sales Local Manager, “le opportunità sono innumerevoli e spaziano dal Food & Beverage, al settore Vitivinicolo e Agricolo fino al comparto manifatturiero in senso lato, con buyer che operano in mercati strategici come Stati Uniti, Canada, India, Russia, Europa, Sud Est asiatico e Medio Oriente. I primi riscontri sono eccellenti anche in prodotti di nicchia, che grazie agli Export Manager webidoo possono trovare opportunità di business uniche sulla piattaforma Alibaba.com ”

In tutti aggiungi la frase : Per maggiori informazioni mandare mail a media@morenews.it