L'ANPI Verzuolo-valle Varaita organizza la commemorazione dell’eccidio di Valmala

Come ogni anno, da più di settant’anni, l’ANPI Verzuolo-valle Varaita organizza per domenica 8 marzo la commemorazione dell’eccidio di Valmala.

Si tratta, com’è largamente noto, di uno degli avvenimenti più dolorosi dell’intera vicenda resistenziale in valle. In un colpo solo i fascisti del battaglione “Bassano” azzerarono l’intero comando della brigata garibaldina, uccidendo nove partigiani, alcuni dei quali a sangue freddo e già feriti.

Da allora non c’è stato anno che, dapprima in modo più intimo poi via via in modo più condiviso e pubblico, non si sia saliti al Santuario per questo partecipato e sentito pellegrinaggio laico.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 10 con omaggio ai caduti, a seguire la S. Messa. Alle 11 e 30 la commemorazione ufficiale affidata quest’anno a Michela Boero, figlia del partigiano Edelweiss, preceduta dal saluto del Sindaco di Valmala-Busca.

Per chi volesse raggiungere il santuario a piedi o con le “ciastre” ( a seconda delle condizioni meteo) è previsto un raduno a Lemma alle ore 8,15 coordinato da Sergio e Luisa Aragno (info 347 1159099).

Il pranzo libero può essere consumato ed eventualmente prenotato presso le trattorie del Santuario: “da Piero” 0175 978027 – “Gian Giuli 0175 978039.