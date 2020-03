In-formati!: riesci a fare 10mila passi al giorno?

“Camminare è la miglior medicina”, così disse Ippocrate, il padre della medicina occidentale. Aristotele insegnò passeggiando sotto il porticato del Liceo, Rousseau dedicò un intero libro al

cammino (“Le passeggiate del sognatore solitario) e Nietzsche in “Ecce homo” raccomandò di

“stare seduti il meno possibile e di non fidarsi dei pensieri che non sono nati in movimento”. Camminare aiutò James Joyce e Virginia Woolf nel loro “flusso di coscienza”.

Esiste un antico legame che unisce l’attività della mente e quella dei piedi. Pensaci, al termine di una passeggiata, in solitaria o in compagnia, ti senti incredibilmente bene.

Conquistiamo il cammino intorno ai 12 mesi, chi prima o chi dopo, e perfezioniamo la tecnica per

tutta la vita. La camminata è considerata un’attività fisica, non finalizzata e non programmata, che contribuisce a determinare il nostro bilancio energetico totale; possiamo camminare per ore ed ore, lo possiamo fare addirittura dormendo.

Fisiologicamente il corpo umano si è evoluto per camminare e correre ma la società moderna ci ha

resi sempre meno propensi a svolgere questa attività; vita sedentaria, auto, ascensori, divani, sedie,

scale mobili, questi sono i più grandi nemici del cammino. La vita costantemente “di fretta” ci impone di dover mantenere dei ritmi frenetici che non assecondano la quiete della locomozione a piedi, e passiamo gran parte del tempo seduti: mangiamo colazione seduti, ci rechiamo al lavoro seduti in auto, lavoriamo dalle 4 alle 8 ore seduti, mangiamo pranzo seduti, torniamo dal lavoro seduti in auto, mangiamo seduti, ci accomodiamo prima sul divano e poi ci corichiamo a letto.

Fortunati coloro che per lavoro devono necessariamente camminare.

Sono ormai noti gli immensi benefici del cammino sul benessere psico-fisico, dunque proviamo a

trovare il modo per iniziare a camminare e non solo e sempre scuse per non farlo.

- recarsi al lavoro: se abiti ad paio di km dal posto di lavoro puoi evitare di prendere la macchina,

eviterai anche di perdere tempo nel traffico e alla ricerca del parcheggio.

Se obbligatoriamente devi utilizzare l’auto puoi parcheggiarla a una notevole distanza dal posto di

lavoro; il primo ostacolo potrebbe essere, apparentemente, la mancanza di tempo ma inizialmente,

per sicurezza, potresti impostare la sveglia 15-30 minuti prima del solito. Scoprirai, forse, di

impiegare meno tempo utilizzando le gambe piuttosto che la macchina!

- fare la spesa: le raccomandazioni sono simili a quelle circa il recarsi a lavoro a piedi, puoi lasciare

la macchina alla fine del parcheggio, distante dall'ingresso!

- scegliere sempre di camminare: inizia con uno solo piano di scale, poi prendi l’ascensore, prova

con due piani di scale e poi chiama l’ascensore. Vedrai che, con gradualità e costanza, riuscirai a

salire tutti i piani senza aiuti. Scegli le scale e non le scale mobili, spesso quest’ultime sono affollate

e arriveresti quasi sicuramente dopo!

- finalizzare le passeggiate: organizza, inizialmente una volta a settimana, di andare a camminare

all'aria aperta. Lo puoi fare in qualunque stagione e con qualunque clima: in Lapponia Finlandese, a dicembre con -22 gradi ho camminato per oltre 10 km nella neve, e la

stessa distanza l’ho percorsa a Bangkok, in Thailandia, ad agosto con 35 gradi e il massimo

dell’umidità percepita.

- monitorare: la tecnologia viene in nostro aiuto e ormai quasi tutti i nuovi telefoni cellulari e i nuovi

orologi sono dotati di sensori che indicano la distanza percorsa, il tempo impiegato, i passi

compiuti. Si consiglia di fare circa 10.000 passi al giorno, che equivalgono a circa 7 km; possono

sembrare tantissimi, ma una volta che inizierai il monitoraggio noterai che non è così.

- avere pazienza: è proprio questo il più grande ostacolo... vogliamo tutto e subito, ma per

trasformare dei piccoli gesti senza finalità in sane abitudini è necessario del tempo!

Divertiti e goditi il viaggio, camminare fa bene alla salute, non soltanto alla tua, ma anche a quella globale: meno inquinamento inutile, più respiro per l’ambiente.

Siamo fatti per camminare, ma un tempo eravamo fatti per correre.