Fratelli di Italia:soddisfatti per l'Ordine del giorno sui docenti precari degli istituti musicali

“Esprimiamo soddisfazione per l’accoglimento del nostro ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l’opportunità di ricomprendere i docenti precari degli istituti musicali appartenenti al comparto AFAM, che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento anche se non continuativi negli ultimi otto anni accademici, compreso l’anno 2020/21, nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarico di insegnamento a tempo indeterminato e determinato”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro e Maria Cristina Caretta.

“Vi è altresì – proseguono i deputati di FDI - l’auspicata speranza che vengano messe in atto immediate politiche di sostegno per l’insegnamento a distanza con il supporto della più recente tecnologia. È di oggi la notizia che in Piemonte molte scuole, di ogni ordine e grado, sia pubbliche che paritarie, hanno iniziato le lezioni a distanza con il consueto orario scolastico. Questa è la dimostrazione dell’impegno che la scuola e gli insegnanti sanno mettere nella formazione dei nostri giovani”.

“Ancora oggi però – concludono Ciaburro e Caretta – abbiamo territori di serie A e territori di serie B dove non arriva l’internet veloce, dove l’unico modo per avere una rete funzionante è l’utilizzo delle reti satellitari con dei costi sicuramente più elevati per gli utilizzatori, in questo caso i nostri giovani. Spetta al Governo mettere immediatamente in campo delle politiche immediate di sostegno”.