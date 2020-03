Coronavirus, Bergesio (Lega): “Da Cnn clamorosa fake news, sanzionare responsabili”

“Non bastava il video di Canal plus che ironizzava sulla diffusione del coronavirus in Italia insinuando che i nostri prodotti sono infetti. Ora arriva anche la clamorosa fake news della Cnn che ha mostrato una cartina dove il nostro Paese viene indicato come focolaio del virus. Questa faciloneria rischia di costare all’Italia, che già fatica ad affrontare l’emergenza, ulteriori ricadute sull’economia, che si base per una parte importante proprio sul turismo. Bisogna sempre garantire una corretta informazione e, a maggior ragione, quando si trattano temi così delicati, sanzionando duramente, invece, chi diffonde informazioni sbagliate o fuorvianti, anche a livello internazionale”. Lo scrive in una nota il senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio.