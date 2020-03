Coronavirus, Cirio: "Anello debole posti letto in terapia intensiva: al lavoro per aumentarli"

"La nostra preoccupazione è quella relativa ai posti letto di terapia intensiva: stiamo lavorando con l’Unità di Crisi per aumentarli. Sono il vero collo di bottiglia e anello debole, nel momento in cui dobbiamo affrontare emergenza coronavirus".



A dirlo è il Presidente della Regione Alberto Cirio, al termine dell'incontro che si è svolto questa mattina in Prefettura a Torino con la sindaca Chiara Appendino, il prefetto Claudio Palomba e l'assessore alla sanità Luigi Icardi. Al centro del tavolo l'analisi del DPCM, per fornire ai piemontesi le informazioni utili su come comportarsi per l'emergenza sanitaria.



"L'equilibrio - ha aggiunto il governatore - tra persone che si ammalano, e quelle che hanno bisogno di terapia intensiva, è il rischio che la sanità piemontese ha e stiamo facendo di tutto: abbiamo convertito ospedali e acquistato caschi per attrezzare, alla respirazione assistita, anche i letti che non sono di terapia intensiva".