Cuneo: rinviati a data da destinarsi gli eventi di "8 marzo e dintorni"

A poche ore di distanza dal primo degli eventi in cartellone - in programma per le 17.30 di oggi (giovedì 5 marzo) al Museo Casa Galimberti - il Comune di Cuneo ha deciso di annullare e rinviare a data da destinarsi tutti gli appuntamenti della rassegna "8 marzo e dintorni". La notizia è stata preceduta nella mattinata di oggi dalla comunicazione - inviata dall'ASL Cn1 - rispetto il rinvio dell'incontro "Endometriosi: Conosci, previeni e cura".

A monte della presa di posizione, ovviamente, i nuovi e più stringenti provvedimenti legati alla diffusione del Coronavirus all'interno della regione Piemonte e del paese in generale.

Come la rassegna, anche tutti gli altri eventi e manifestazioni previsti sul territorio comunale sono sospesi fino al 3 aprile. Il cinema Monviso rimarrà chiuso.

Rimane invece in programma la mostra “Quei temerari delle strade bianche”, che si svolgerà nel Complesso Monumentale di San Francesco dal 13 marzo al 2 giugno. Per quanto concerne le mostre in altre sale comunali e i laboratori, saranno realizzabili solamente nel rispetto delle disposizioni del DPCM, in particolare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Seguiranno informazioni più dettagliate relative alle singole iniziative.