Cuneo: spostata al 13 marzo l'apertura della mostra "Quei temerari delle strade bianche"

«Apriamo la Mostra “Quei temerari delle strade bianche” – dichiara l’Assessora alla Cultura Cristina Clerico - in una fase delicata per il nostro Paese e per la nostra Regione, convinti che, non senza cautele e con il massimo rispetto per le indicazioni governative, occorra riprendere i percorsi che la situazione sanitaria ha interrotto o rallentato. Ripartire dalla cultura significa alimentare il desiderio di conoscenza dei nostri concittadini e di coloro che arriveranno per scoprire, tra il resto, l'incontro tra Nuvolari e piazza Galimberti, in un affresco degli anni compresi tra il 1925 e il 1930 che ci riporterà indietro nel tempo».