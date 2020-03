Emergenza Coronavirus: a Mondovì accessi scaglionati allo sportello unico polivalente

Il Comune di Mondovì ha informato pochi minuti fa gli utenti dello Sportello Unico Polivalente municipale che, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus nelle pubbliche amministrazioni, al fine di evitare il sovraffollamento, a partire dal 5 marzo 2020 l'accesso degli utenti verrà opportunamente scaglionato.

"L'utenza - si legge nella nota diramata dall'ente - è pregata, pertanto, di rivolgersi al banco accettazione e di attenersi cortesemente alle indicazioni che verranno impartite dal personale addetto. Restano invariati gli orari di apertura dello sportello (dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì anche dalle 14 alle 16.30, nonché il sabato dalle 8.30 alle 12). Si ricorda, inoltre, che è possibile presentare alcune istanze e dichiarazioni a mezzo di trasmissione telematica".

L'invito è dunque quello di consultare il sito del Comune di Mondovì nella sezione "Servizi", "Come fare per" e "Modulistica" e, ove possibile, di procedere alla presentazione delle istanze per via telematica.

Gli uffici sono a disposizione per eventuali informazioni ai seguenti numeri: 0174/559209 (anagrafe); 0174/559233 (stato civile); 0174/559362 (tributi).