"Stop a tutte le visite ambulatoriali e alle prestazioni diagnostiche programmate per limitare gli accessi nelle strutture sanitarie e contenere la diffusione del coronavirus.

Gli utenti verranno contatti per annullare la prenotazione. Sono, invece, garantite le visite e le prestazioni in classe U, urgenti, e in classe B, brevi".

E' quanto comunicato dall'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo e Asl CN1

