Il vescovo di Saluzzo: “Per il Sabato Santo si preferisca la distribuzione dell’acqua benedetta nei boccettini di plastica in commercio”

Alla luce del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e delle indicazioni della Conferenza episcopale italiana insieme alla Conferenza episcopale Piemonte, la Diocesi di Saluzzo ha reso note le nuove disposizioni in materia delle misure di contenimento del Covid-19.

Il vescovo, Monsignor Cristiano Bodo, ha scritto a tutti i parroci e alle comunità diocesane, inoltrando cinque nuove istruzioni “che siamo tenuti ad osservare nei confronti delle nostre Comunità Parrocchiali riguardanti l’emergenza ‘Coronavirus’”.

Le attività ordinarie nelle Parrocchie riprenderanno soltanto con la riapertura delle scuole, prevista – al momento – per il 16 marzo: “La misura – aggiunge Monsignor Bodo – riguarda anche il catechismo e le attività oratoriali.

Invitiamo parroci, prima della riapertura, di provvedere alla pulizia e alla aerazione dei locali”.

Anche tutti i convegni, corsi, conferenze a livello della Diocesi e degli Uffici della Curia sono sospese fino al 15 marzo.

Sono invece riprese le celebrazioni delle Sante Messe, sia feriali che festive, così come i funerali, i Santi Rosari e la via crucis del periodo quaresimale, seguendo le norme di contingentazione indicate dalle Autorità.

La Santa Comunione continuerà ad essere distribuita in mano. Permane l’astensione dallo scambio del segno della pace, e anche le acquasantiere rimarranno vuote.

“Sono norme prudenziali. – continua Monsignor Bodo – Per quanto riguarda il Sabato Santo e la distribuzione dell’acqua benedetta è da preferirsi la distribuzione nei boccettini di plastica in commercio”.

Invariate le date stabilite per gli incontri di aggiornamento del clero e gli incontri nelle vicarie.

“Chiedo alla Vergine Maria, Madre della Misericordia di Valmala, a San Chiaffredo, a San Rocco, a Santa Giuseppina Bakhita di stendere la loro benevola protezione su tutta la nostra Diocesi” conclude Monsignor Bodo, prima di rivolgere l’invito alle comunità diocesane: “Unitevi con fede”.