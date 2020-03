Savigliano, il Comune attiva un punto di incontro per le necessità di genitori e studenti universitari durante l'emergenza per il Coronavirus

Alunni e studenti universitari a casa a causa delle misure preventive attivate dalla regione Piemonte per il Coronavirus e l’assessorato alle Politiche per i Giovani di Savigliano attraverso l’Informagiovani attiva un’iniziativa che permetterebbe di venire incontro alle esigenze di genitori, che hanno difficoltà a lasciare da soli i propri figli, e studenti, temporaneamente a casa dagli studi e con molto tempo libero a disposizione.

“Come amministrazione, di concerto gli assessorati alla famiglia e alla scuola - commenta l’assessore alle Politiche per i Giovani Paolo Tesio - abbiamo pensato di provare a dare un supporto, uno strumento in più, per arginare i disagi di questo periodo”.

Attraverso la pagina Facebook dell'Informagiovani di Savigliano (Savigliano Ig) e la mail informagiovani@comune.savigliano.cn.it o passando allo sportello negli orari di apertura (martedì 14.30/17 e venerdì 9.30/12) i giovani che hanno tempo a disposizione possono lasciare i loro contatti (insieme alla copia curriculum e del documento di identità), per essere inseriti in un elenco di persone disponibili alle famiglie in cerca di qualcuno per la cura dei propri figli.

Le famiglie potranno richiedere allo sportello Informagiovani – con le medesime modalità descritte sopra – l’elenco dei giovani che hanno dato disponibilità.