L’Associazione Fondiaria Monregalese ha incontrato la Comunità Slow Food Custodi dei Castagneti

Nel novembre 2016, la Regione Piemonte, grazie all’impegno dell’allora assessore Alberto Valmaggia, aveva ufficializzato la costituzione delle Associazioni Fondiarie attraverso la Legge 21 approvata in sede legislativa dalla Commissione Attività Produttive, Montagna e Turismo.

Obiettivo? Favorire la ricucitura e il recupero dei tanti terreni frazionati e incolti che sono presenti nelle terre alte e nelle zone collinari del territorio subalpino, per renderli nuovamente produttivi e, di conseguenza, appetibili al riuso.

Le prime Associazioni sono nate antecedenti alla Legge e non c’erano i riferimenti normativi chiari. Con l’entrata in vigore del provvedimento sono stati definiti i criteri per la loro fondazione e operatività. A oggi a livello regionale ne esistono una trentina distribuite nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola.

Una delle ultime a costituirsi è stata, nel settembre 2019, l’Associazione Fondiaria Monregalese, con sede a Niella Tanaro e presidente Vittorio Camilla. E proprio il presidente Camilla, nei giorni scorsi, per comunicare e diffondere gli aspetti positivi di questi organismi ha incontrato, a San Michele Mondovì, i rappresentanti della Comunità Slow Food Custodi dei Castagneti: proprietari di terreni che, pur essendo già da tempo impegnati nel recupero di quelli non coltivati, hanno comunque l’interesse a creare una sorta di percorso di condivisione per utilizzarli nel modo migliore possibile e per salvaguardare la biodiversità.

Tra l’altro l’Associazione Fondiaria del Monregalese nello Statuto è conforme alle regole stabilite dal provvedimento regionale, ma, rispetto alle Associazioni già esistenti, si differenzia per il fatto che prevede l’estensione territoriale all’intero comprensorio del Monregalese e, quindi, viene offerta la possibilità a 64 Comuni della zona di usufruire dei vantaggi che il sistema gestionale comporta.

Si possono conferire all’Associazione Fondiaria Monregalese i terreni incolti o abbandonati che si trovano nei Comuni di (in ordine alfabetico): Alto; Bagnasco; Bastia Mondovì; Battifollo; Belvedere Langhe; Bonvicino; Briaglia; Briga Alta; Camerana; Caprauna; Carrù; Castellino Tanaro; Castelnuovo di Ceva; Ceva; Cigliè; Clavesana; Dogliani; Farigliano; Frabosa Sottana; Frabosa Soprana; Garessio; Gottasecca; Igliano; Lequio Tanaro; Lesegno; Lisio; Magliano Alpi; Marsaglia; Mombarcaro; Mombasiglio; Monastero di Vasco; Monasterolo Casotto; Mondovì; Monesiglio; Montaldo Mondovì; Montezemolo; Murazzano; Niella Tanaro; Nucetto; Ormea; Pamparato; Paroldo; Perlo; Pianfei; Piozzo; Priero; Priola; Prunetto; Roascio; Roburent; Rocca Cigliè; Rocca de’ Baldi; Roccaforte Mondovì; Sale delle Langhe; Sale San Giovanni; Saliceto; San Michele Mondovì; Scagnello; Somano; Torre Mondovì; Torresina; Vicoforte; Villanova Mondovì; Viola.

I CHIARIMENTI AVVENUTI DURANTE L’INIZIATIVA

Durante l’incontro il presidente Camilla ha fornito diversi chiarimenti riguardanti la materia. “Il degrado della terra - ha detto - produce anche l’abbandono dei nostri Comuni e la disgregazione del tessuto sociale. Inoltre è opportuno fare rete: cioè mettersi insieme per essere più efficienti. L’Associazione ha inizialmente preso contatto con gli Enti locali geograficamente più baricentrici rispetto a Mondovì, ma il traguardo finale è di avviare un cammino virtuoso di affidamento dei terreni presenti nell’intero perimetro operativo. Una parte importante di superficie agraria, silvo-pastorale e boschiva incolta appartiene ai Comuni e ad altri Enti territoriali. E rimane abbandonata perché produce scarso reddito. Ma è proprio agli Amministratori pubblici che ci rivolgiamo, affinché facciano da stimolo ed esempio ai proprietari privati per conferire i loro terreni spesso molto frammentati. Un ragionamento difficile da far comprendere che, tuttavia, costituisce l’unico valido strumento previsto dalla Regione per portare avanti il percorso”.

Inoltre, nel corso dell’iniziativa è anche stato messo in luce come alcuni privati cerchino di bypassare l’Associazione Fondiaria per raggruppare individualmente o a gruppi le aree abbandonate. “Ho sollecitato - ha risposto il presidente Camilla - il servizio tecnico del Comune di Niella Tanaro e dell’Unione Montana Monte Regale di accelerare, per il territorio di loro competenza, la rilevazione di quelle situazioni che si potrebbero verificare sotto questo aspetto”.

Durante la serata da alcuni partecipanti è arrivata la critica che l’Associazione Fondiaria, estesa a tutto il territorio del Monregalese, potrebbe essere meno attenta alle situazioni locali e che “nel grande calderone” venga meno la trasparenza.

Ha risposto Camilla: “L’estensione territoriale è stata adottata come spirito di servizio e per garantire l’economia di scala, proprio come si già verificato, nelle nostre zone, in una situazione analoga del Consorzio Strade Interpoderali”.

E ha aggiunto: “Per rappresentare le richieste di tutti i territori, ogni Comune può designare un proprio esponente per avere un’attenzione specifica sui terreni conferiti e orientare l’Associazione su scelte e indirizzi.È ben chiaro, e questo vale per gli Enti locali e per i privati, che ciascuno possa operare come meglio crede. Purché, però, si ponga come obiettivo la tutela del territorio e della comunità. Senza distorsioni. L’aspetto è delicato e sarà nostra cura proseguire con una corretta informazione come stabiliscono gli scopi del nostro sodalizio”.

Quindi, ha concluso: “Confermo la massima disponibilità dell’Associazione a fornire notizie per tutte le attività che richiedano una fattiva collaborazione. Così da evitare il progressivo abbandono del territorio che, oltre a essere una preziosa risorsa non sfruttata, costituirebbe anche un pericoloso impoverimento delle persone che abitano i territori del Monregalese”.

I VANTAGGI DI CONFERIRE UN TERRENO ABBANDONATO

L’Associazione Fondiaria è uno strumento agile, non oneroso per gli associati, snellito al massimo negli adempimenti burocratici e che lascia integre le proprietà. Inoltre, ha il grande vantaggio di rendere economicamente compatibile la coltivazione di tante aree non utilizzate e con diversi possessori: quindi, piuttosto frammentate. Però, permette anche il recupero dei terreni silenti: quelli cioè dei quali non si conosce il proprietario. Per dichiarare abbandonati i terreni è sufficiente che rimangano incolti per due annate agrarie consecutive. Il terreno rimane sempre di proprietà di chi lo rende disponibile all’Associazione.

In qualsiasi momento il possessore che voglia recedere, per provvedere in proprio alla cura delle aree, lo può fare. A titolo generale, non esiste alcun vincolo di tempo. Tuttavia, la Regione ha stabilito che, fino a ora, chi le conferisce per 15 anni, riceve un contributo “una tantum” di 500 euro a ettaro.

Quale interesse avrebbe un singolo proprietario ad aderire, visto che il terreno, seppure incolto, non gli procura problemi? Un’area incolta è perennemente esposta al degrado e viene completamente svalutata. Ma non solo. Si devono rispettare anche i doveri amministrativi previsti dalle norme. Per i terreni abbandonati, se del caso, esiste l’obbligo di sottoporli al risanamento contro frane, smottamenti, incuria nello scolo delle acque. Il tutto nel rispetto delle esigenze paesaggistiche e dei vincoli ambientali.

Aderire all’Associazione solleva il proprietario inattivo da questi possibili eventi e, soprattutto, mantiene elevato il valore fondiario nel tempo. Anche se nell’immediato non se ne ricava un beneficio diretto. Ciascun appezzamento potrà essere organicamente inserito in un adeguato Piano di gestione conforme alle scelte di coltivazione adatte e individuate con la eventuale consulenza dei professionisti locali e delle competenti Istituzioni scientifiche, come il Comizio Agrario, l’Accademia di Agricoltura e l’Università.

Nei territori montani sarà possibile effettuare la pulizia abituale dei boschi, mentre il diritto di legnatico rimarrà ai rispettivi proprietari. Tutte le operazioni previste verranno eseguite con l’autorizzazione e la vigilanza del Comando forestale. Avendo cura della regimazione delle acque e di attuare il contrasto alle sterpaglie e alle piante invasive sviluppatesi nei seminativi abbandonati. L’attività darà un importante contributo per la prevenzione delle frane e degli incendi boschivi.