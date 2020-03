A Cuneo, domani 7 marzo, una messa in ricordo di Giampi, Tony, Paolo e Marco

Sono passati quattro anni da quel 6 marzo del 2016 in cui, in un tragico incidente sull'autostrada A21, morirono i musicisti Antonio Levrone, per tutti Tony Mac, Paolo Papini di 32 anni, chitarrista e tastierista dei Madyon; Marco Inaudi, Mammo, bassista, 39 anni, e Gianpaolo Giacobbe, 45 anni, dj, di Cuneo.

Una tragedia che sconvolse la città di Cuneo e il mondo della musica. La città proclamò il lutto cittadino il giorno dei funerali, un rito unico per tutti e quattro, ai quali parteciparono migliaia di persone, con i feretri scortati dal municipio fino al Duomo, accompagnati dalla musica.

Sabato 7 marzo, alle 17.30 nella chiesa del Sacro Cuore a Cuneo, verrà celebrata una messa in suffragio e in ricordo di questi quattro giovani le cui vite e i cui sogni vennero spezzati da un tir impazzito in quella maledetta sera del 6 marzo 2016.