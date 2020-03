A Fossano nominati i nuovi membri della Consulta Giovani

Con delibera del 5 marzo la Giunta Comunale di Fossano, dopo aver esaminato le autocandidature pervenute presso l'ufficio protocollo, ha nominato i membri della nuova Consulta Giovani della città.

"Siamo certi che questo gruppo di giovani non deluderà le nostre aspettative e sarà in grado di portare rilancio e innovazione al mondo giovanile della città - il commento dell'Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Fossano Ivana Tolardo e del sindaco Dario Tallone - Consulta Giovani della Città di Fossano ha, tra l'altro, funzione di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale; facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale; promuovere l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale; coltivare i rapporti con l’associazionismo giovanile presente sul territorio del Comune; promuovere e realizzare un progetto annuale su temi di interesse giovanile che coinvolga il maggior numero possibile di realtà giovanili locali da condividere con l’Amministrazione Comunale".

I nuovi membri della Consulta sono: Primatesta Marco, Grasso Giorgia, Cavaliere Davide, Arese Manuel, Bejan Ionut Bogdan, Careddu Emanuele, Petitti Francesco, Borello Giulia, Guastoni Francesco, Botto Matilde Benedetta, Qemali Alessia