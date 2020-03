Artesina: questa sera una fiaccolata in memoria di Jean François Torelli

Una fiaccolata in memoria di un caro amico, di un ragazzo strappato troppo presto alla vita. Stasera, Artesina ospiterà l'evento in memoria di Jean François Torelli, giovane monregalese scomparso nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo 2020, dopo aver lottato per alcuni giorni in un letto d'ospedale.

Lunedì, intorno all'ora di pranzo, aveva subìto un grave incidente stradale a Villanova Mondovì e le sue condizioni erano parse gravi sin dall'inizio.

Jean, che non aveva ancora compiuto 31 anni (li avrebbe festeggiati il prossimo 21 marzo), era iscritto al Cai, era tecnico del Soccorso Alpino e vantava una collaborazione con la scuola di scialpinismo. Fra pochissime ore, i suoi amici scaleranno pelli ai piedi la pista del Colletto, ad Artesina, da dove poi ridiscenderanno sugli sci a lume di fiaccola.

Prevista la partecipazione di circa 100 persone.