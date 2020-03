Bra: avviate le procedure per la selezione del nuovo segretario generale

Il Comune di Bra ha avviato la procedura per la selezione del nuovo segretario generale che dovrà prendere il posto del dottor Claudio Chianese, dallo scorso gennaio in servizio presso la città di Pesaro.

L’apposito avviso (n. 19/2020) è stato pubblicato oggi, venerdì 6 marzo 2020, sul sito internet dell’Albo nazionale dei Segretari comunali, nonché all’Albo pretorio del Comune.



Alla selezione potranno partecipare i Segretari delle fasce professionale A e B abilitati per la copertura delle sedi di segreteria generale di classe II°. Gli interessati dovranno far pervenire il proprio curriculum vitae al Comune di Bra entro il 16 marzo consegnandolo direttamente all’Ufficio Protocollo (al secondo piano del Palazzo comunale con ingresso da via Barbacana 6), oppure inviandolo mediante posta certificata all’indirizzo comunebra@postecert.it.



Il nuovo segretario generale del Comune di Bra verrà designato dal sindaco nelle prossime settimane.