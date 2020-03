Da Zonta Saluzzo, rose gialle alle donne del reparto di Oncologia dell’ospedale

A ridosso dell’ 8 marzo, Festa della Donna, lo Zonta club Saluzzo, con un mazzo di rose gialle, consegnate questa mattina nell’ospedale cittadino, ha voluto simbolicamente essere a fianco delle donne del reparto di Oncologia diretto da La Ciura.

“ Donne forti e coraggiose che lottano con grande forza e dignità contro la malattia” sottolinea la presidente Anna Maria Gavatorta. Sempre il sodalizio femminile saluzzese fa giungere gli auguri a tutte le donne.

L’annuale appuntamento con il film offerto alle cittadinanza, sempre in occasione della Festa della Donna e, in programma lunedì 9 marzo, è invece stato rinviato per le disposizioni di contenimento alla diffusione del coronavirus.

La pellicola scelta quest’anno è “Frida”, emozionante e impetuoso film che racconta la storia della pittrice messicana Frida Kahlo, segnata da un drammatico incidente in giovane età, diventata, nonostante questo, la donna forte e vulcanica che il mondo conosce.