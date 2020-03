In arrivo un weekend fresco ma stabile: piccolo passaggio perturbato lunedì prossimo

Miglioramento delle condizioni meteo per il weekend, anche se ancora con temperature fresche. Veloce perturbazione lunedì ma con poche precipitazioni.



Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione:

- Oggi venerdì 6 marzo

Cielo nuvoloso al mattino, con nubi in dissolvimento in giornata. Velature in serata. Temperature in rialzo nelle massime con valori compresi tra 11 e 14 °C. Venti deboli, localmente moderati da nord su Piemonte e Valle d‘Aosta. Raffiche di Foehn sulle Alpi.



- Sabato 7 e domenica 8 marzo

Cielo in prevalenza sereno con nubi di passaggio nel pomeriggio di domenica. Temperature massime stazionarie o con oscillazioni di 1/2 °C rispetto oggi. Minime in calo con valori generalmente tra 0 e 5 °C, qualcosa in più sulle coste. Possibili gelate nelle vallate e in zone di pianura senza vento e con cielo sereno.



Sabato venti in generale deboli settentrionali ovunque, locali rinforzi su zone alpine con raffiche di Foehn e sulla Liguria. Domenica intensità in calo con regime di brezza sulla Liguria e alessandrino in cui si attiveranno venti meridionali al pomeriggio. Ancora locali raffiche di Foehn sui crinali alpini.



- Da lunedì 9 marzo

Veloce perturbazione di passaggio in giornata, con precipitazioni che attualmente potrebbero interessare per lo più le Alpi nordoccidentali con nevicate fino a quote medio/basse, e piogge sulla Liguria centro orientale. Poi da martedì si prospetta un periodo contrassegnato da alta pressione e bel tempo primaverile.



- Previsioni locali

Cuneo - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona