Mombasiglio, il sindaco avverte: "Attenti alle telefonate di società per il controllo dell'acqua potabile"

Le truffe ai danni dei cittadini, si sa, sono quasi all'ordine del giorno e spesso colpiscono le fasce di popolazione più deboli.

A tal proposito, il sindaco di Mombasiglio, Aldo Michelotti, ha diffuso via social un avviso destinato a tutti i suoi concittadini, al fine di metterli in guardia circa un possibile raggiro che si starebbe verificando sul territorio comunale.

"In questi giorni stanno arrivando a più persone mombasigliesi svariate telefonate da strane società che si propongono di effettuare controlli di qualità dell'acqua potabile", ha esordito il primo cittadino, per poi aggiungere: "Si consiglia di prestare la massima attenzione prima di permettere ad estranei di accedere alle vostre abitazioni. Il mio suggerimento è di non permettere a nessun estraneo di entrare in casa vostra e di non firmare alcun contratto".