Saluzzo. pericolo “processionaria”: si interverrà a breve con la rimozione dei nidi sui pini in via Matteo Olivero

Consegnata questa mattina la perizia fitosanitaria che interessa il gruppo di pini infestati dalla processionaria in via Matteo Olivero.

Il pericolo “processionaria” era stato segnalato (grande il tam tam sui social) dopo che le larve, per via dell’inverno mite che ha accelerato il loro ciclo di sviluppo, avevano iniziato, già a febbraio, le “processioni”, scendendo dagli alberi sui muretti e sul marciapiede, che molti percorrono per il giro della collina. In tanti con il cane.

Cartelli lungo la recinzione avvisano di prestare attenzione ai bruchi urticanti lungo la via, in particolare per gli animali domestici.

Sarà il Comune ad intervenire nell’interesse pubblico, sostituendosi al mancato adempimento dell’obbligo da parte del proprietario dell’area. Il sindaco Mauro Calderoni ha incaricato l’ entomologo di Verzuolo Moreno Dutto di eseguire la perizia finalizzata alla distruzione dei nidi sui sei esemplari infestati.

Le larve possono essere un incontro dannoso per le persone e per gli animali domestici, perché a causa dei peli urticanti possono provocare reazioni allergiche, irritazioni cutanee alle mucose, agli occhi ed alle vie respiratorie spiega Dutto. "Soprattutto per gli animali. In particolare per i cani e i cuccioli, che essendo molto curiosi, avvicinano il muso e possono venire a contatto con le larve in zone particolarmente sensibili del corpo: occhi, naso, bocca, con possibili gravi conseguenze".

Per la lotta al bruco urticante nel territorio cittadino, sono state emanate ordinanze sindacali per far obbligo a tutti i proprietari o amministratori di aree verdi, in caso di accertamento della presenza di nidi, di provvedere al più presto alla distruzione degli stessi, seguendo le procedure indicate dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

Al proprietario dell’area verde in via Matteo Olivero (attualmente all’estero) che non aveva ottemperato all’ordinanza, è stata inoltrata il 13 febbraio scorso un ulteriore provvedimento sindacale per eseguire interventi urgenti. atti a contenere la diffusione della processionaria. Nulla di fatto dopo i sette giorni di tempo concessi.

Sarà pertanto la squadra comunale dell’Ufficio tecnico a provvedere, in base alle indicazioni della perizia, alla distruzione dei nidi. Si aspetta l’ ottenimento di permessi da parte delle autorità competenti, trattandosi di proprietà privata.

Come si svolgerà l’operazione? Risponde l’entomologo: “ Gli operatori portandosi al livello dei rami infestati con il cestello provvederanno alla rimozione meccanica dei nidi, sia per togliere le larve presenti, sia i peli delle larve che mantengono il loro potere urticante e che possono essere diffusi nell’aria.

Una volta rimossi, i nidi verranno bruciati. Per quanto riguarda le larve a terra verranno distrutte con trattamento insetticida. Quelle già interrate non si potranno più raggiungere e daranno origine ad altre colonizzazione negli anni a venire. su altre piante in particolare pini e cedri.

A quest’area si dovrà dunque prestare attenzione, perchè molto probabilmente il fenomeno si ripresenterà”.

In un bosco questa infestazione può essere normale continua l’entomologo, ma in città è un potenziale pericolo. “E’ importante quindi richiamare il senso civico dei proprietari perché intervengano con la distruzione dei nidi, in inverno e con collari sul tronco della pianta per bloccare a discesa delle larve”.

"Apprezzo l’attenzione del sindaco, dell’Ufficio tecnico, della Polizia municipale che hanno affrontato il problema con la serietà che merita e con professionalità. Abbiamo effettuato sopralluoghi su tutto il territorio comunale e individuato alcune criticità, prontamente gestite dai proprietari".

La rimozione dei nidi di processionaria dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.