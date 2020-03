Coronavirus: un dolce antidoto alla paura

La situazione di emergenza sanitaria per il Coronavirus è drammatica. Cresce il numero dei contagiati e dei morti ogni giorno. Da ogni parte vengono cancellati eventi, preparati con cura da mesi e questo è il male minore. Si vive in un clima di sospetto che alimenta ogni genere di psicosi e ci getta nello sconforto.

Qualcuno cerca di reagire e di sdrammatizzare. Così ricorda che il cioccolato ha un effetto positivo sul nostro umore, perché stimola la produzione degli ormoni del benessere, come le endorfine. Allora, senza ignorare la pericolosità del Coronavirus e mettendo in atto tutte le precauzioni del caso, teniamo a portata di mano qualche cioccolatino e quadretto di cioccolato.

Tra gli eventi annullati vi sono anche le manifestazioni “Aspettando un Borgo di Cioccolato” previsto per venerdì 28 febbraio a Borgo San Dalmazzo, “Un Borgo di Cioccolato” previsto per sabato 7 e domenica 8 marzo 2020 e chissà quante altre sagre di questo tipo.

C’è anche chi ha creato un nuovo dolce che fa bella mostra di sé nella vetrina. Succede in pieno centro a Genova, dove la Pasticceria Mangini ha creato i “Coronavirus”, che richiamano nella forma, l’aspetto del Covid 19, ormai purtroppo noto a tutti. Sono dolci squisiti, costituiti da un biscotto di pasta frolla, con un cuore di ganachedi cioccolato e crema ai fiori d’arancio, ricoperto di cioccolato bianco e gocce di zucchero rosso.

Come afferma Giacomo Rossignotti, titolare della ditta che fa strepitosi dolci da 180 anni, “Si tratta di una provocazione simpatica, anche per stemperare un fenomeno che, al di là dei morti e dei problemi che può provocare, sta portando le persone alla paranoia. Quindi si tratta di un modo per stimolare a guardare in positivo, pensando che, in un modo o nell’altro, anche questo tipo di problema si risolverà mangiando! E non a caso la crema ai fiori d’arancio rappresenta la speranza”.

Quando, in tempi migliori, passate da Genova, entrate nella Pasticceria Mangini, un locale storico che ha mantenuto intatto lo stile di fine Ottocento, anche solo per gustare un caffè immersi in un'atmosfera d'altri tempi. Era il locale frequentato da artisti e poeti, come Sarah Bernhardt, Eugenio Montale, Camillo Sbarbaro Gilberto Govi. Anche Sandro Pertini, allora direttore del quotidiano “Il Lavoro” incontrava qui amici e colleghi per parlare di lavoro tra un caffè e una brioche.E se non troverete più i Coronavirus, sarà un bel segnale. Comunque non sarete delusi perché sono infinite le delizie al cioccolato che vi troverete.