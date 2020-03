Cuneo, effetto coronavirus: rinviati alcuni processi penali

Come in altre parti d’Italia anche presso il tribunale di Cuneo alcuni processi penali hanno subito oggi un rinvio perché gli avvocati hanno aderito all’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie indetta dall’Organismo Congressuale Forense.

Lo stop, che si protrarrà fino a venerdì 20 marzo e che coinvolge tutti i procedimenti ad eccezione delle udienze e delle attività individuate come indispensabili, è stato proclamato dall’OCF “con attenzione alle sue implicazioni e con senso di responsabilità, in quanto non determina alcun aggravio alle Istituzioni coinvolte nell’attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus ed anzi è volta ad evitare che la situazione rappresentata, che non interessa solo gli addetti alla Giurisdizione, aumenti in modo molto grave i rischi che il contagio si propaghi in modo incontrollato verso la generalità delle persone”.

In tribunale sono comunque in vigore già da giorni alcune misure precauzionali finalizzate alla prevenzione del contagio da coronavirus. Durante la celebrazione dei processi viene regolato il flusso delle parti, dei difensori e del pubblico, per un massimo di dieci persone che devono mantenere una distanza di un metro e mezzo le une dalle altre, in aula come nei corridoi. Il giudice può anche decidere che l’udienza sia tenuta a porte chiuse.

Con riguardo alla Sezione civile del tribunale presso l’ex scuola Lattes, di oggi è il provvedimento a firma del presidente Alberto Tetamo che regola l’accesso del pubblico alla cancelleria della volontaria giurisdizione e dell’ufficio del giudice tutelare fino al 31 marzo (o alla data posteriore o anteriore di cessazione dell’emergenza sanitaria), limitato ad una sola persona e per atti urgenti che possono svolgere i privati senza l'assistenza di un avvocato.

L’elenco completo sarà pubblicato sul sito del tribunale di Cuneo (www.tribunalecuneo.it) e affisso all'ingresso del palazzo di giustizia di via Bonelli.