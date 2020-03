Savigliano, autobus investì mortalmente un ciclista: l’autista condannato a un anno e quattro mesi per omicidio stradale

Il 23 marzo 2018 S. A. M., 85 anni, era stato investito da un autobus mentre percorreva la pista ciclabile lungo via Alba, nella zona artigianale di Savigliano. Il pensionato morì due giorni dopo. R.C., l’autista del pullman a processo in tribunale a Cuneo, è stato condannato per omicidio stradale a 1 anno e 4 mesi di reclusione, oltre alla sospensione della patente per 4 mesi.

Il pm aveva chiesto 10 mesi e 20 giorni di reclusione per omicidio stradale: “Una persona che è sulle strisce pedonali non ha mai torto”. La vittima stava infatti attraversando sulle strisce in sella alla sua bici.

L’imputato aveva raccontato che stava procedendo a bassissima velocità, ben sapendo che in quel punto in molti passano senza neppure guardare. Il bus infatti non aveva riportato tracce di urto così come la bicicletta, rimasta intatta.

Secondo l’autista, il tragico incidente si sarebbe verificato a causa sarebbe stata della ridotta visibilità dovuta alle auto parcheggiate su entrambi i lati della carreggiata, nei pressi di una palestra: “Limitavano la mia visuale a sinistra, l’avevo fatto presente ai carabinieri, sebbene alcune auto fossero già andate via nel frattempo”.

L’avvocato Flavio Manavella aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato: “Anche i carabinieri hanno detto che c’erano delle auto parcheggiate che limitavano la visibilità, sebbene vi fosse il divieto di sostare. L’imputato ha cercato di arrivare nelle condizioni più sicure sapendo che quel tratto di strada comunale presenta un rischio di pericolosità”.