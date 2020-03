12 lavoratori della Nuxe di Boves rischiano trasferimento a Milano, lunedì primo giorno di sciopero (senza presidio per restrizioni coronavirus)

Primo di quindici giorni di sciopero previsto per lunedì 9 marzo alla laboratoire Nuxe di Boves. La società francese si occupa di cosmesi e farmaceutica e impiega nel comune bovesano 24 persone, 12 occupati all’interno del magazzino e 12 nella reparto amministrativo. Proprio questi 12 impiegati sono interessati dalla comunicazione aziendale di voler trasferire gli uffici bovesani della Nuxe a Milano entro il mese di giugno. La scelta si riferirebbe alla volontà della società di avvicinarsi al capoluogo meneghino per le maggiori opportunità di business legate al mondo della moda.



Immediata la proclamazione dello stato di agitazione indetto unitariamente dalla tre sigle di Filcams, Fisascat e Uiltucs. Qui segretari e rappresentanze dell’azienda hanno comunicato la volontà di procedere con 15 giorni lavorativi di mobilitazione nel mese di marzo.



Lunedì 9 marzo si terrà la prima giornata di blocco delle attività per otto ore. Contemporaneamente i sindacati incontreranno l’azienda. Non sono previsti presidi visto le nuove norme legate all’emergenza coronavirus. Verranno comunque appesi ai cancelli di via Cuneo dei cartelli o verranno valutate forme di manifestazione differenti che non prevedano assembramenti.



“Comunicazione pretestuosa – dichiara Fabio Bove segretario provinciale della Uiltucs - non ne vediamo le reali motivazioni. Chiediamo a Nuxe di tornare indietro e di rivedere la loro idea di trasferire a Milano e lasciare qui a Boves i dipendenti. Continueremo con tutte le iniziative in nostro potere.”



“Queste persone hanno contribuito a fare grande l’azienda – aggiunge Antonio Aloisio, Fisascat Cuneo – bisogna preservare la territorialità di un'eccellenza. Al momento non abbiamo ricevuto proposte alternative che consentano di non avere ricadute sulle 12 famiglie. E si teme, anche se non ancora esplicitato, ripercussioni in un futuro anche sui lavoratori del magazzino”.



“Brutto atteggiamento – conclude Ivan Infante, Filcams Cuneo – parliamo di un’azienda partita nel 2007 a zero e che ha portato a fatturati annui con picchi fino a 21 milioni. 18 milioni solo nell’ultimo anno. Qui si è sviluppata una professionalità importante. Non possiamo tollerare questo atteggiamento, i lavoratori non sono ‘pacchi’ da trasferire”.