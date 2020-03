Acquisti di mimose o fiori per la Festa della Donna? Da Fiorito ordini e te li fai recapitare a casa con l’home delivery

In occasione dell'imminente Festa della Donna, da Fiorito è possibile anche farsi recapitare i fiori a domicilio con il servizio di home delivery. Ti è sufficiente ordinare sul sito (www.fioritoshop.it) oppure telefonare (0171-66650) per far sì che quanto richiesto ti venga portato direttamente a casa, anche con pagamento in contanti alla consegna (in aggiunta alle alternative già esistenti basate su moneta elettronica).

Questo servizio può essere un'interessante soluzione per evitare di attendere tra la "ressa" presente in un negozio di fiori, che durante simili ricorrenze è intensamente frequentato.

Attraverso le medesime modalità rimane poi sempre possibile utilizzare il servizio di consegna di omaggio floreale direttamente alla destinataria, in questo caso specificando l’eventuale testo del biglietto e adoperando pagamento anticipato con carta di credito, Paypal o Satispay.

Domenica 8 marzo Fiorito sarà aperto dalle 7 alle 20 con orario continuato.

Fiorito, in Corso Garibaldi 7 a Cuneo è aperto 7 giorni su 7.





Web shop: www.fioritoshop.it

Telefono: 0171/66650

Contatto WhatsApp Business: 0171/66650





Facebook www.facebook.com/fioritocuneo





Instagram www.instagram.com/fiorito_cuneo