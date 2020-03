Art and Poetry Convention “Dovunque il guardo giro” è rinviato al 23 e 24 maggio

A seguito delle decisioni assunte dalle Istituzioni con Decreto Governativo e divulgate sugli organi di informazione di Giornali e delle Televisioni pubbliche e private, in merito alle riunioni di cultura che comportano convocazione e assembramento di Pubblico al chiuso di sale per riunioni, dopo avere consultato per tramite del Vicepresidente Dr. Eros Pessina il Museo del Filatoio Rosso di Caraglio e l’Hotel Il Quadrifoglio, annunciamo che l’Art and Poetry Convention Dovunque il guardo giro è stato rinviato alla nuova scadenza di sabato e domenica 23 e 24 maggio 2020, con identico orario di inizio della manifestazione e con identico calendario delle attività di cultura.

Si avvertono i Signori Convegnisti che abbiano prenotato un mezzo pubblico di trasporto (aereo ovvero treno) che la produzione della presente lettera dovrebbe dare diritto a richiedere lo spostamento della prenotazione di viaggio dai giorni 14 e 15 marzo ai giorni 23 e 24 maggio senza perdita dell’importo del viaggio, purché venga subito inoltrata la richiesta agli Enti preposti di viaggio.