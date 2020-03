Cooperative sociali in ginocchio, mille lavoratori bloccati in Granda per chiusura scuole: a rischio il fatturato di un anno

L’emergenza Coronavirus mette in ginocchio le imprese della Granda. Tutte le attività stanno patendo il diffondersi dell’epidemia nel nostro paese. In primis chi opera in turismo, commercio o ha rapporti commerciali con buyers esteri. Ma nessuno è escluso.



“Servono decisioni e risorse nazionali – ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - ma siamo pronti a mettere anche fondi dalla Regione perché i tempi sono stretti, magari usando quel Fondo di garanzia da 53 milioni che volevamo utilizzare nel nostro piano di rilancio."



Le realtà colpite sono diverse. Ma una in particolare ha subìto l’immediato contraccolpo di questa crisi. Sono le cooperative sociali che operano in ambito scolastico per servizi alla persona negli istituti, compresi gli asili nido, o per iniziative extra scolastiche con gli studenti.



“Il problema è trasversale e prende tutti – spiega il presidente di Confcooperative Cuneo Alessandro Durando – ma stiamo riscontrando un problema serio e immediato sulle cooperative sociali del nostro territorio. Un comparto che rappresenta una buona fetta della cooperazione della provincia. Non sono esenti le cooperative agricole. Nel distretto orto frutticolo c’è chi opera per il 70% sul mercato estero. Si stima una importante contrazione. Stiamo lavorando insieme alle istanze sindacali e Inps sullo sblocco in tempi brevi del Fondo d’integrazione salariale.”



In provincia di Cuneo sono 80 le cooperative sociali operanti sul territorio. Circa la metà starebbe pagando in maniera seria le ricadute di questa emergenza sanitaria. Su 3mila dipendenti se ne stimano mille coinvolti da questa crisi.

Tra queste La Fabbrica dei Suoni società cooperativa che opera in ambito didattico e educativo attraverso percorsi esperienziali con la musica con tre sedi operanti a Venasca e Boves. La società rischia di perdere il 100% della programmazione di attività legate all’infanzia, alla scuola primaria e secondaria.



"Quest’anno eravamo in attesa di 15mila studenti - spiega il presidente Mattia Sismonda - Con l’emergenza coronavirus in pochi giorni si è polverizzata l’attività di un anno proprio all’inizio della nostra ‘alta stagione’. Non sono fiducioso sulla riapertura delle scuole dopo il 15 marzo. E in ogni caso prevediamo che la priorità per le scuole non saranno le gite scolastiche. Molti stanno già disdicendo le attività di maggio.”



La Fabbrica dei Suoni conta circa 20 operatori di cui 14 dipendenti. Con un biglietto di ingresso a 14 euro a studente si stima una perdita di 200mila euro. La cooperativa opera con scolaresche non solo del Piemonte, ma anche Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia e Sardegna.



“Cerchiamo comunque di andare avanti con ottimismo e trovare un’opportunità da questa crisi – continua Sismonda – Abbiamo ideato la ‘gita in classe’ andando direttamente noi negli istituti a proporre le nostre attività. Il feedback per ora è positivo. Ma bisogna attendere la riapertura delle scuole.”



“Non vorremmo – conclude – che passasse il messaggio che le attività extra scolastiche sono inutili alla formazione degli studenti. Ma certi dirigenti ci stanno dimostrando che hanno capito l’importanza delle attività che svolgiamo.”

Anche la società cooperativa il Laboratorio con sede Cavallermaggiore sta subendo un duro contraccolpo legato alla chiusura delle scuole. Con una storia di 36 anni opera con servizi residenziali e alla persona rivolto a persone con disabilità. Conta 93 soci lavoratori. Di questi 50 operano nell'assistenza scolastica.

"In pochi giorni - spiega il presidente Rudi Ballatore - abbiamo perso 40mila euro dei circa 70 mila euro di fatturato previsto mensilmente legato alla nostra attività con la scuola. Stiamo perdendo all'incirca 3mila euro al giorno e metà del lavoro della cooperativa al momento è in stato di stop. Ci stiamo già attivando con Confcooperative, sindacati e Inps per ottenere il Fis. Capiamo l'emergenza sanitaria, ma dobbiamo considerare anche che le implicazioni economiche che si stanno abbattendo sulle attività sono già importanti."