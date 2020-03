Egea potenzia i servizi ai clienti: nuovi sportelli e orari allungati nella sede di Alba (VIDEO)

Il premio “Top utility 2020” conferito a Egea nella categoria “Consumatori&Territorio” lo scorso 20 febbraio, è vissuto come un punto di partenza più che come un traguardo nel quartier generale della multiutility, ad Alba.



L’azienda, di cui sono stati riconosciuti a livello nazionale la specificità del progetto e la piena rintracciabilità a servizio dei clienti e delle aree in cui opera, ha recentemente avviato un progetto di potenziamento dei servizi offerti presso i propri sportelli sia in termini di prolungamento di orari, sia in termini di ulteriore maggior presenza sul territorio attraverso nuovi presidi ed “Egea Point”, spesso in collaborazione con Amministrazioni comunali e associazioni di categoria.



Il primo sportello a essere coinvolto non poteva che essere quello della sede centrale, ad Alba, in corso Nino Bixio 8. A partire da lunedì 9 marzo saranno operative più postazioni presso lo sportello e per un orario decisamente più esteso.

Lo sportello sarà infatti aperto dal lunedì al giovedì, con orario continuato, tra le 8 e le 16.30, il venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8 alle 12.

Questo per offrire un servizio più accessibile e con minori tempi di attesa ai clienti, per tutte le pratiche loro necessarie relative alla fornitura e agli allacciamenti di luce e gas, al teleriscaldamento, al ciclo idrico integrato, ai servizi ambientali e all’illuminazione pubblica. Insomma, efficienza ed efficacia.

Si tratta, anche, di una risposta concreta ai sempre più frequenti episodi di operatori telefonici insistenti o di visite a domicilio di sedicenti agenti di altre compagnie energetiche che, con condotte al limite del lecito o anche purtroppo spesso ben oltre tale limite, come le forze dell’ordine stanno verificando, cercano di carpire in modo fraudolento contratti luce e gas.



Atteggiamenti questi che Egea non può tollerare in virtù della sua natura di azienda a servizio del territorio, partecipata anche da enti pubblici, che ha fatto della propria credibilità un imprescindibile punto di forza.



Non ultimo, con il prolungamento degli orari di apertura degli sportelli Egea aderisce alla campagna “L’impresa continua” lanciata da Confindustria Cuneo per mettere in luce la perseveranza e l’ottimismo che caratterizzano il tessuto produttivo dei nostri territori, a partire da Alba, capitale della cultura d’impresa.