Emergenza Coronavirus: le azioni di Confindustria Cuneo a fianco delle imprese

“In questo difficile momento, Confindustria Cuneo è al fianco delle imprese per fornire indicazioni e supporto attraverso una task force dedicata, attiva 24 ore su 24”.

Il presidente di Confindustria Cuneo, Mauro Gola prende posizione sul dilagare del contagio del Coronavirus e lo fa scrivendo una lettera con cui si rivolge direttamente alle imprese associate.

“Le misure restrittive e di contenimento sanitario finora adottate stanno mettendo a serio rischio le prospettive di crescita a medio termine dell’Italia e dell’Europa intera”, commenta il Presidente degli Industriali Cuneesi, “per questo stiamo svolgendo un’attività di confronto capillare e quotidiana con le Istituzioni, portando la voce delle nostre imprese a Roma e sui tavoli di lavoro ministeriali”.

Nell’ultimo incontro con il Governo, si è discusso di alcuni punti fondamentali: governare l’emergenza sanitaria, evitare e non subire l’emergenza economica che sta contagiando il paese più velocemente della questione sanitaria; evitare che il non affrontare subito la questione economica si possa trasformare anche in emergenza sociale. “Per raggiungere questi obiettivi – si legge nella lettera - è indispensabile un grande piano di investimenti che punti a realizzare infrastrutture materiali, sociali e immateriali all’avanguardia. Rilancio degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, misure volte a garantire liquidità alle imprese sono solo alcuni dei provvedimenti che chiediamo. Sottolineandone il carattere di urgenza e immediatezza”.

Questa emergenza è anche la prima che avviene in un’epoca in cui il predominio dei Social e dell’informazione veloce rischiano di dare indicazioni fuorvianti: l’azione di Confindustria e - nello specifico - della Territoriale Cuneese è anche quella di offrire un supporto informativo corretto e aggiornato in tempo reale alle imprese, che sono sempre più spesso chiamate a prendere decisioni fondamentali in pochi minuti.

Basandosi esclusivamente sulle fonti ufficiali di informazione, Confindustria Cuneo monitora puntualmente l’evolversi della situazione e ne dà notizia sui principali canali di comunicazione: dalla daily quotidiana a Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Inoltre, per rendere più fruibili le informazioni sul tema, tutte le sere alle ore 18.00 va in onda sui canali Social e sul sito www.uicuneo.it un video aggiornamento. Un nuovo TG, agile e allo stesso tempo esaustivo, dà le principali novità tecniche su quanto l’Associazione e il Sistema Confindustria stanno facendo in merito al Coronavirus.

“Nei giorni scorsi – commenta il Direttore Generale, Giuliana Cirio - abbiamo anche dato il via alla campagna social “#Limpresacontinua”, incoraggiando gli imprenditori a inviare un messaggio che racconti la loro attività e la determinazione ad andare avanti. In appena tre giorni, oltre sessanta hanno già aderito, inviandoci una video testimonianza: li ringraziamo e invitiamo tutti a farlo, mandando i contributi alla nostra pagina Facebook. Li pubblicheremo tutti, uno ad uno: dietro ogni azienda, c'è un imprenditore che ha preso una decisione coraggiosa, che porta avanti giorno dopo giorno. A quell’imprenditore ci rivolgiamo, dicendogli che siamo sempre al suo fianco”.