Giornate di incontro sui temi di interesse delle Autonomie Locali

AISPA ed Insieme sono due associazioni che operano, rispettivamente, nel campo dei servizi alle pubbliche amministrazioni e della promozione delle Autonomie Locali, e per il 2020 organizzano una serie di incontri di approfondimento dedicati ai Comuni sia su argomenti che attengono alla specificità delle funzioni loro proprie, come la programmazione, l’organizzazione istituzionale ed il personale, sia su argomenti che, più specificamente, vertono sul ruolo degli amministratori locali ed al modo di esercitare la leadership sul territorio.

Pertanto, mettono gratuitamente a disposizione delle giornate di approfondimento che si terranno al sabato mattina dalle 09:00 alle 12:00, ed ai relatori, dichiaratamente professionali, saranno affiancati amministratori locali per interloquire in modo più concreto con il mondo delle autonomie.

Il primo incontro si terrà il 21 marzo e tratterà “Il valore del linguaggio nella comunicazione” tenuto dal dott. Cristiano Gribaudo (professional coach), seguirà il 28 marzo a Santa Vittoria d’Alba “Le fonti di finanziamento dei programmi pubblici e privati alla luce dei fondi europei” con il dott. Roberto Daneo, già funzionario della Commissione Europea, ed il dott. Beppe Benedetto, già dirigente di Regione Piemonte.

Il 18 aprile a Savigliano si parlerà di “Modalità di creazione e condivisione di un programma di mandato” con il dott. Michele Pianetta, Vice Presidente ANCI Piemonte, e il dott. Giuseppe Tocci, Segretario Generale del Comune di Borgo San Dalmazzo. Il 09 maggio a Cuneo si tratterà il tema della “Novità negli appalti di lavori, forniture e servizi per le amministrazioni locali” insieme all’avv. Sereno Dentico, avvocato amministrativista di Torino e al dott. Lodo Buscatti, Responsabile CUC Unione Terre di Pianura.

Gli ultimi due incontri: il 23 maggio il tema della “Gestione associata dei servizi, tra opportunità e mancanza di alternativa” viene discusso con il dott. Michele Pianetta e con il dott. Marco Bussone, Presidente nazionale UNCEM; infine il 06 giugno a Mondovì si parlerà di “Novità sulla gestione del personale: come gestire il personale in modo efficace ed efficiente” con il dott. Giuseppe Tocci.

Il Presidente di AISPA, Lucio Riba, spiega: "L’auspicio è che tali iniziative possano aiutare Sindaci ed Amministratori ad esercitare al meglio il loro mandato e sappiano sopperire ad un panel formativo di scuole ed agenzie non sempre attento rispetto ad argomenti come quelli relativi alla leadership, che finisce per lasciarne la trattazione, sovente in modo improprio, ai media ed ai social" continua Riba "Sottolineerei solo che l’iscrizione ad uno dei corsi riferiti al valore del linguaggio, alla leadership e alla formazione di un programma di mandato richiederebbe la partecipazione a tutte e tre le iniziative in quanto l’una è strettamente legata e funzionale alle altre".

Gli amministratori interessati, come anche i loro collaboratori (Membri di Giunta e Consiglio o aspiranti tali) potranno iscriversi nel più breve tempo possibile, contattando la segreteria organizzativa di AISPA al 331/2307129 o all’indirizzo infoa@aispaservizi.org oppure contattando la segreteria di Insieme al 335/8150757 o all’indirizzo segreteria@ssociazioneinsieme.info.