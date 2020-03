Il Manuale di Ghisolfi coopera a Caraglio per l'educazione finanziaria

Il Lessico finanziario di Beppe Ghisolfi coopera sempre di più con il territorio, nel senso non soltanto metaforico dell'espressione, e fa tappa a Caraglio, punto importantissimo nel cuore delle valli montane cuneesi.

Qui il Banchiere scrittore ha consegnato ai vertici della locale Banca di credito cooperativo, rappresentati dal Direttore generale Giorgio Draperis e dal suo Vice Ferruccio Franza, un numero importante di copie dei suoi 4 best sellers, editi da Nino Aragno, autografandole per la preziosa occasione e ringraziando per la sensibilità e l'alto e ampio spirito collaborativo dimostrati da questa rilevante e radicata istituzione creditizia nel campo della divulgazione dei termini e vocaboli fondamentali dell'economia e della finanza.