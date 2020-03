La primavera di Agri Berroni, con i suoi gelati artigianali mantecati e confezionati

Aria di primavera e tante novità per Agri Berroni, giovane azienda specializzata nella produzione di gelati artigianali mantecati e confezionati, annessa all’’omonima Tenuta immersa nella campagna fra Carmagnola e Racconigi.

A soli tre mesi dal taglio del nastro, forte dei grandi consensi della clientela e della stampa, il giovane team amplia la produzione in vista della bella stagione e per l’8 marzo, Festa della donna, propone una elegante e soffice versione golosa della…mimosa! Una bavarese al profumo di moscato con gelée di fragola realizzata solo su ordinazione (prenotazioni via email a produzione@agriberroni.it, entro venerdì 6 marzo).

Il 21 marzo, primo giorno di primavera, Agri Berroni apre i battenti del punto vendita per una inaugurazione aperta a tutti, dalle 11 alle 18.

Occasione in cui lancerà i coni gelato – novità che si affianca ai gelati a stecco già in commercio - al prezzo speciale di 1 € a persona.

Il punto vendita si arricchisce così di nuove delizie. Oltre ai coni gelato, è possibile trovare latte fresco, yogurt, dolci al cucchiaio in barattolo, gelati in stecco e creme spalmabili, anche in confezione monodose, secondo una produzione che settimanalmente presenta delle golose varianti. Tutti i prodotti elaborati da Agri Berroni utilizzano materie prime delle dipendenze agricole della stessa Tenuta o di aziende agricole limitrofe. Una produzione in parte destinata al consumo di occasionali avventori ma anche in grado di realizzare prodotti di alta qualità per la ristorazione, i servizi catering. Secondo gusti che possono essere personalizzati in base alle esigenze del committente.

Orari: da martedì a venerdì (10-13; 15 -18); dal 21 marzo sarà aperto da giovedì a domenica dalle 11 alle 17. Chiuso il lunedì. Cell +39 3394471798; www.agriberroni.it

Dove siamo

Da Torino: dall’autostrada A55 direzione Savona prendendo l’uscita in direzione Statale 20 per La Loggia, continuare per Carignano, da Carignano continuare verso Lombriasco, attraversare ancora Casalgrasso in direzione Racconigi e a 4 km dal paese troverete l’indicazione sulla sinistra per “Tenuta Berroni” e proseguire per “Parcheggio Arancera”.