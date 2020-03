Alba, niente da fare per il Carnevale di corso Piave: manifestazione annullata

Il corso albese dà appuntamento alla prossima Festa d'Magg (in foto la passata edizione)

Già rinviato da domenica 1º a domenica 15 marzo, non si farà l’annunciato Carnevale di corso Piave. La decisione è stata comunicata pocanzi dagli organizzatori, che a malincuore hanno disposto la definitiva cancellazione dell’evento alla luce delle stringenti direttive in merito di salute e sicurezza pubblica emanate dal Governo allo scopo di limitare il contagio da Covid-19 (Coronavirus).



L'Associazione Commercianti Albesi, il Comitato Albauno aderente all'A.C.A., il Comune di Alba, il Comitato di Quartiere Piave e il Borgo del Fumo, ringraziano quanti hanno lavorato per l'organizzazione dell'evento e danno appuntamento alla Festa 'd Magg – la cui data sarà comunicata appena possibile – durante la quale saranno esposte le centinaia di disegni che i bambini delle scuole si sono prodigati a realizzare con creatività ed entusiasmo.