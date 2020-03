Quattro cuneesi tornano stasera sul palco di “Italia’s got talent” per la finale: canteranno nel Sunshine Gospel Choir di Torino

Il “Sunshine Gospel Choir” di Torino sul palco di “Italia’s got talent”

Per il “Sunshine Gospel Choir” di Torino, il più prestigioso e rappresentativo coro gospel italiano, è il gran giorno. Questa sera, l’ensemble corale diretta da Alex Negro tornerà a calcare il palco di “Italia’s got talent” per la fase finale del talent show, che riserva al vincitore un premio da 100mila euro.

Il “Sunshine”, nelle scorse settimane, dopo un’esibizione da pelle d’oca di fronte al banco dei giurati - Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich – aveva “portato a casa” il “golden buzzer” proprio di Bastianich, statunitense con un forte legame con la tradizione del Gospel.

Joe, non aveva saputo trattenere l’entusiasmo: “Fratelli e sorelle, Signore Amen – le sue parole – Siamo qui riuniti questa sera per cantare Nostro Signore.

Datemi un Amen. Ancora una volta con me, dammi un Amen, fratello. – aveva ancora detto rivolgendosi ad Alex Negro – Siamo qui riuniti stasera in questo teatro per vedere il talento di nostro Signore Gesù Cristo”.

E poi, al grido ancora di “Datemi un amen”, Bastianich si era alzato in piedi, tra lo stupore dei suoi colleghi giudici, per premere convintamente il suo “golden buzzer”.

Una pioggia di coriandoli aveva illuminato le tuniche dorate degli oltre 70 componenti del coro gospel più amato e seguito d'Italia.

Il noto imprenditore e cantante statunitense aveva anche voluto sottolineare che l'assegnazione del "golden buzzer" andava a premiare non solo il talento del coro nel suo insieme, ma anche il valore della tradizione della musica Gospel.

Tra le fila del “Sunshine Gospel Choir”, anche una “rappresentanza” della Provincia Granda. Fanno parte del coro, infatti, Cinzia Carraturo (Martiniana Po), Valentina Gallo (Cuneo), Alessandro Possetto (Paesana) e di Erica Sclavo (Mombasiglio).

I quattro cuneesi torneranno questa sera sul palco di “Italia’s got talent” per l’esibizione finale.

La finale si articolerà su tre manches, ognuna delle quali formata da quattro concorrenti. Per ogni manche verrà aperto e successivamente chiuso il televoto, e soltanto un concorrente per manche passerà alla “finalissima”, che si disputerà “a tre”, con un nuovo televoto.

Da casa, ogni votante può dare fino a 10 voti per manches. Si può votare via SMS, al costo di 0,50 euro “una tantum”: sia che si esprima un voto, sia che ne si esprimano 10, il costo sarà sempre di 0,50 euro. Nei 50 centesimi di euro sono compresi anche i 10 voti che si possono esprimere per la “finalissima”.

Si vota anche scaricando l’App sul telefono “IGT 2020” e registrandosi (gratuitamente), dal sito internet della trasmissione (gratuitamente), direttamente dal telecomando di Sky se il decoder è connesso ad internet (gratuitamente), oppure via Twitter.

La puntata finale di “Italia’s got talent” prenderà il via alle 21.25, in diretta su Tv8 (visibile da digitale terrestre) e su Sky Uno (canale 108 della piattaforma satellitare).