Domenica la prima donazione di sangue del 2020 con l’Adas di Paesana

Domenica 8 marzo, dalle 8 alle ore 11, nei locali della scuola materna di Paesana, in via Reynaud, il gruppo Adas-Fidas organizza il primo prelievo collettivo di sangue del 2020, in collaborazione con la banca del sangue di Torino.

Si tratta di una donazione molto importante, che comporta un livello di attenzione più elevato legato alla gestione dell’emergenza epidemiologica del Covid-19: infatti, come riporta l’ultima circolare del Centro nazionale Sangue del 2 marzo, “le attività di donazione e raccolta del sangue sono livelli essenziali di assistenza che garantiscono la continuità del supporto trasfusionale a oltre 1800 pazienti al giorno sul territorio nazionale e si raccomanda pertanto di porre in essere ogni opportuna misura atta a scongiurare la possibile interruzione o rallentamento nella donazione del sangue”.

Alla luce di ciò, pertanto, tutti i donatori in buona salute sono calorosamente invitati a donare, ma, visto il momento storico, sono previste alcune raccomandazioni.

L’Adas informa infatti che “si adotteranno criteri di sospensione temporanea di 14 giorni, a partire dal rientro, per i donatori che abbiano soggiornato nella Repubblica Popolare Cinese, per possibile esposizione al rischio di contagio da SARS-Cov.2.

Si applicherà il criterio di sospensione temporanea di 14 giorni dei soggetti a rischio in quanto abbiano transitato o sostato dal 1° febbraio nei comuni della Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, o nel comune di Vo’ in Regione Veneto.

Si invitano inoltre i donatori che siano in presenza di sintomi associabili a infezioni respiratorie, come ad esempio il raffreddore, a non effettuare l’accesso presso i punti di raccolta.

Nella fase di accoglienza dei donatori si effettuerà la misurazione estemporanea della temperatura corporea. L’associazione inviterà i donatori ad utilizzare all’ingresso soluzioni disinfettanti per le mani”.

L’anno 2019, per il gruppo Adas di Paesana, è stato molto positivo, con la presenza di circa 170 donatori attivi e 10 nuovi candidati. C’è stata una leggera diminuzione delle donazioni rispetto al 2018, ma le stesse sono state comunque circa 200.

“Un buon risultato, frutto del buon senso civico da parte dei donatori, che speriamo di confermare e di migliorare nel 2020. Abbiamo bisogno di giovani, per compensare chi per motivi di età o per motivi di salute non può più donare”.

Nel mese di febbraio, Adas, Aido e Admo, insieme agli alunni della terza media di Paesana, hanno parlato di donazioni e trapianti, con importanti testimonianze di chi, grazie al dono di qualcun altro, vive ancora oggi.

L’invito è quindi pressante: “Donate, oltre che a Paesana, in tutti i gruppi dell’Adas e negli ospedali di Saluzzo, Savigliano, Cuneo e Pinerolo”.

Per informazioni sulla donazione di Paesana e sulla donazione in generale si può contattare il capogruppo Marco Miolano, visitare il sito http://adas-saluzzo.it/, oppure la pagina Facebook del gruppo Adas Paesana.

“Per tutti questi eventi – aggiunge Miolano – un sentito grazie ai componenti del direttivo, al Comune di Paesana ed alla dirigente scolastica per l’utilizzo dei locali. E un grazie a tutti i donatori!”.