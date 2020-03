Ad Alba il primo positivo al contagio della Granda. E’ in isolamento domiciliare fiduciario

Arriva dall’Asl Cn2 e dal Comune di Alba la conferma che si trova nella capitale delle Langhe il primo paziente risultato positivo al tampone del Coronavirus per la provincia di Cuneo.



"Il paziente – si fa sapere dagli uffici dell'azienda sanitaria – è in buone condizioni, presentando solo qualche linea di febbre, ed è tenuto in isolamento domiciliare fiduciario presso la sua abitazione, seguito dai servizi sanitari dell’Asl Cn2".



La direzione Asl fa sapere inoltre che "sono stati rintracciati i contatti avuti dal paziente negli ultimi giorni che, parimenti, sono stati invitati all’isolamento domiciliare fiduciario, pur essendo in buona salute. Si stanno seguendo accuratamente i protocolli ministeriali e regionali".

APERTA UNITA' DI CRISI IN MUNICIPIO

Il sindaco di Alba Carlo Bo informa intanto che "in mattinata è stata aperta l’Unità di crisi presso la Sala Operativa del Comune, operativa con effetto immediato a supporto dell’Autorità Comunale di Protezione Civile".



In una nota diramata dal Comune il primo cittadino albese "intende rassicurare la cittadinanza che l’Asl territoriale ha prontamente ricostruito il focolaio che ha determinato il contagio del paziente, focolaio proveniente da altra provincia".



"Il paziente si trova ora in quarantena nel proprio domicilio – ribadisce il Comune di Alba –. Sono già stati verificati scrupolosamente anche tutti i contatti che il soggetto ha avuto con altre persone, le quali sono prudenzialmente in isolamento".

LE REGOLE DA SEGUIRE PER RIDURRE IL RISCHIO CONTAGIO

Asl Cn2 e Comune ricordano intanto alla popolazione che la diffusione del contagio si può evitare seguendo attentamente le regole igieniche emanate dal Ministero.



a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;



b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;



c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);



d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;



e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;



f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;



g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;



h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;