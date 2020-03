L'Asl Alba Bra sospende prelievi ed esami ad accesso diretto. Chiusi gli sportelli prenotazioni: numero verde per le urgenze

Nuove misure dall’Asl Cn2 di Alba e Bra a tutela della salute pubblica, considerata la necessità ridurre il più possibile gli accessi non indispensabili alle strutture sanitarie e i contatti stretti tra le persone.



In tal senso l’azienda sanitaria comunica che da oggi, venerdì 6 marzo, sono sospese le attività di prenotazione, cassa, scelta e revoca del medico e rilascio delle esenzioni presso i suoi Sportelli Unici.

Saranno pertanto chiusi al pubblico gli sportelli di via Vida ad Alba e via Goito a Bra.



Rimangono invece aperte le attività di consegna referti e rilascio/rinnovo autorizzazioni per forniture per materiali di protesica (che verranno svolte ad Alba e Bra negli sportelli dell’ospedale e in tutte le sedi periferiche).



Per quanto riguarda le prenotazioni (solo di prestazioni urgenti, classi U e B - la classe di priorità si trova in alto a destra nell’impegnativa/ricetta) occorre utilizzare il numero telefonico 800.530.530 .



Tali misure si aggiungono a quelle che la stessa Asl ha adottato da ieri, giovedì 5 marzo, su indicazione della Regione.



Oltre alla sospensione degli interventi chirurgici ordinari (fanno eccezione gli interventi urgenti, quelli salvavita e quelli di tipo oncologico), la disposizione prevede il blocco delle prestazioni ambulatoriali in classe di priorità D (differibile), in classe di priorità P (programmata) e senza priorità (casella della classe di priorità senza indicazioni).



Garantite, invece, le prestazioni urgenti (classe U) e in priorità breve (classe B) . Le prestazioni prenotate e non erogate saranno riprogrammate appena possibile.

Lo stesso provvedimento ha comportato anche il fermo dei prelievi e degli esami in accesso diretto (prelievi di laboratorio, ecocardiogramma, Fundus oculare, radiografia torace), bloccati fino al 15 marzo , salvo indicazione urgente da parte del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di Libera Scelta o del medico specialista prescrittore.



Sono altresì bloccati i prelievi programmati sino al 15 marzo . Le medesime indicazioni valgono per altre prestazioni erogate in accesso diretto (radiologia, cardiologia, ecc.).