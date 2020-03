Coronavirus, a Paesana la bufala colossale: "C'è un uomo in quarantena, cercate di evitarlo!". Ma è tutto falso

La psicosi Coronavirus riesce a far danni anche dove la situazione è assolutamente sotto controllo, per non dire del tutto normale.

A Paesana, centro della Val Po popolato da poco più di 2600 anime, da ore si è innescato l'ossessivo tam-tam WhatsApp, nato da un messaggio vocale che riferiva la presenza, in paese, di un uomo in quarantena, dopo esser stato a contatto con dei contagiati a Milano.

"E' venuto a fare la quarantena qua a Paesana, ora gira come se niente fosse, senza mascherina, stringe la mano a tutti, gira nei bar. Di conseguenza, se lo vedete, cercate di evitarlo" recita la voce femminile nel "vocale". Il tono della voce, più che allarmato, è di discredito.

Quasi come se si stesse parlando di un delinquente.

Nel vocale si fa nome e cognome della persona in questione, che noi ovviamente omettiamo. "Lo ha dichiarato lui stesso di essere in quarantena" rincara un secondo messaggio vocale.

LA VERITA'? Nulla di tutto ciò corrisponde al vero. A Paesana nessuno è in quarantena, nè in isolamento volontario. Si tratta di una bufala clamorosa.

A confermarlo, il sindaco Emanuele Vaudano, che abbiamo raggiunto poco fa al telefono.

"Smentisco categoricamente questa voce che sta circolando in paese. - ci ha dichiarato - La Polizia locale ha contattato, al telefono, la persona in questione. Semplicemente, ha detto di essersi recato in Francia, e di aver riscontrato difficoltà a varcare i confini della nazione, quindi ha dovuto lasciar passare qualche giorno prima di rientrare nel Principato di Monaco".

Una versione, probabilmente sì, raccontata anche in un bar, ma che, complice la psicosi del Covid-19, è poi stata stravolta, facendo passare una misura preventiva attuata dalla Francia in un (fasullo) caso di contagio.

A Paesana, così come in tutto il Saluzzese, non ci sono casi di contagio di Coronavirus.

E, di questi tempi, prima di mettere in giro messaggi rischiosi e potenzialmente pericolosi, bisognerebbe pensarci bene. Anche solo, ad esempio, onde evitare di incorrere in una denuncia per procurato allarme.