Coronavirus: “Gli infermieri non sono eroi, ma in modo consapevole e responsabile garantiscono il ‘patto di cura’ stipulato con il cittadino”

“In un momento così delicato, convulso e complicato, caratterizzato da una evoluzione degli eventi veloce, a volte troppo veloce per essere compresa appieno, gli infermieri continuano a erogare alla popolazione i servizi essenziali con la consueta professionalità e col senso di responsabilità che li caratterizza”.

Laura Barbotto, presidente Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Cuneo, si rivolge, in una lettera, a tutti i “suoi” infermieri e infermieri pediatrici.

“Anche gli infermieri – aggiunge – sono preoccupati per le loro famiglie e per i loro cari, ma restano ugualmente in prima linea tutti i giorni per assicurare la presa in carico di tutti i pazienti che si affidano alle loro cure.

Lavorano in stretta sinergia con altri professionisti della salute per fronteggiare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in prima linea le situazioni che si presentano, soprattutto in questo momento dove la quotidianità è messa a dura prova dall'incertezza, dall'imprevisto, dalla mutazione improvvisa del contesto di riferimento e dalle decisioni da assumere.

Si stanno facendo carico di questo ‘fardello’ non perché sono eroi, come qualcuno li ha definiti in questa vicenda, ma perché in modo consapevole e responsabile vogliono continuare a garantire il “patto di cura” condiviso e stipulato con il cittadino.

Alcuni sono rientrati dalle ferie o le hanno sospese, alcuni hanno saltato i turni di riposo in una situazione già precedentemente un po' critica per gli organici a volte insufficienti, ma lo hanno fatto perché la nostra deontologia lo ha richiesto. La loro relazione con il cittadino e con i pazienti è da sempre orientata al bene della persona e della comunità a cui appartengono.

Gli infermieri assicurano i cittadini che stanno facendo del loro meglio per ‘tutelare’ la loro salute e per far si che questa emergenza venga rapidamente controllata, purtroppo a volte a costo della loro stessa incolumità.

Proprio per tutto quanto detto mi sento di abbracciare tutti i colleghi che in questo momento e fino al termine di questo periodo di emergenza lavoreranno negli Ospedali, nelle rianimazioni, nei reparti di malattie infettive e sul territorio con inauditi sacrifici, voglio ringraziarli per la dedizione, la professionalità e l'impegno profuso.

La famiglia professionale in questo momento deve rimanere unita, e pronta ad infondere coraggio, forza e speranza a chi umanamente un po’ vacilla.

Manteniamo vivo il nostro Servizio Sanitario Nazionale e Regionale perché possa continuare a garantire l'eccellenza delle cure”.