"Dobbiamo avere pazienza, consapevolezza e, soprattutto, fiducia": parola di Bedogni, direttore generale del Santa Croce (VIDEO)

"Dobbiamo avere pazienza, consapevolezza e, soprattutto, fiducia". Lo dice il direttore generale dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, Corrado Bedogni, rivolgendosi ai pazienti che, da oggi, si sono trovati a fare i conti con le nuove misure di sicurezza per la prevenzione delle infezioni da coronavirus all'ingresso delle strutture sanitarie.

“Questi provvedimenti hanno un solo scopo – spiega Bedogni -: quello di rendere il nostro ospedale il più immune possibile da eventuali fortuiti ingressi di pazienti infetti, in maniera di salvaguardare la salute dei cittadini in primo luogo ma anche dei dipendenti che devono essere sempre pronti ad intervenire contro questa malattia. Quindi non c'è nessun allarme ulteriore. Sono solo misure di prevenzione primaria che si rendono necessarie per poter garantire al nostro ospedale l'operatività piena, come sta facendo da sempre, e continuare a farlo. Il momento è sicuramente difficile. Dobbiamo avere pazienza, consapevolezza e soprattutto fiducia, Grazie a tutti”.