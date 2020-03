Emergenza Coronavirus: comitato stop Biodigestore sospende incontri pubblici e raccolta firme

Il comitato "STOP Biodigestore a Borgo San Dalmazzo", visti i provvedimenti presi dal Governo in data 4 marzo 2020 "di contrasto e di contenimento al diffondersi del virus COVID-19 sul territorio nazionale", e nello specifico delle misure adottate per evitare manifestazioni od incontri con la partecipazione di più persone, comunica che gli incontri pubblici e la raccolta firme nei mercati cittadini sono sospesi fino al 15 marzo, così come da richiesta governativa.

Ovviamente prosegue la raccolta firme on line.

Terminata questa situazione di emergenza, e in attesa delle nuove disposizioni governative, verranno riavviate tutte le iniziative pubbliche del comitato.